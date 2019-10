Bonan: "Suso deve lavorare per trovare altre soluzioni offensive"

Alessandro Bonan, noto conduttore televisivo, ha parlato così di Suso durante un suo intervento su Sky Sport 24: "Per me il Milan contro il Lecce meritava di vincere e non gli è girata bene. È stato disattento nel gran gol del pareggio di Calderoni. Se non sbaglio lì c’è Suso che è un po’ pigro e non lo va a marcare. È davanti che bisogna trovare soluzioni diverse. Ha ottenuto troppo poco rispetto a quello che ha creato. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo Calhanoglu. Su una scala da 1 a 10 Calhanoglu sa fare 8 cose, Suso ne sa fare molte di meno. Suso deve lavorare per trovare altre soluzioni davanti. Suso è un giocatore che ha 3-4 movimenti ma poi per il resto fa fatica".