Bonanni su Conte: "Tutte le società italiane lo vorrebbero. La Juventus quella un passo avanti a tutti però"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni ha detto la sua sul futuro di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, due nomi che fanno particolarmente gola al neo direttore sportivo del Milan Igli Tare per la panchina rossonera.

Allegri tra Napoli e Inter: quale la più adatta a lui?

"La base più solida è quella dell'Inter. L'Inter è la squadra costruita in maniera diversa, dove non devi inserire molti tasselli. Rivedo Allegri che può continuare ad andare avanti con l'Inter come quando subentrò a Conte alla Juventus".

Napoli o Juventus, quale la scelta migliore per Antonio Conte?

"Credo che Conte lo vorrebbero tutte le società italiane. Credo che lui sia l'allenatore giusto per ricominciare a vincere e soprattutto in Italia. La Juventus sta un passo avanti a tutti ora. Sapevo che in passato era stato molto vicino alla Roma, ad oggi non ci sono le stesse condizioni".