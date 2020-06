Bonaventura e un futuro già scritto, ma Jack vuole lasciare il segno per un'ultima volta

Questa sera, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, Giacomo Bonaventura avrà una grande chance dal primo minuto: nonostante la sua amarezza per l'addio ormai certo a fine stagione (il Milan non gli rinnoverà il contratto in scadenza), Jack vuole lasciare il segno per un'ultima volta. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera.