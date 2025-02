Bondo ancora personalizzato: obiettivo convocazione contro il Torino?

Continua il lavoro personalizzato per Warren Bondo in quel di Milanello. Arrivato dal Monza nel corso dello scorso calciomercato invernale, il centrocampista francese starebbe smaltendo un problema muscolare subito al Dall'Ara contro il Bologna in occasione della 21esima giornata di Serie A Enilive, partita che la formazione brianzola ha poi perso per 3 a 1.

A fronte di questo Bondo non sarà a disposizione di Conceiçao neanche per la partita di domani sera contro il Verona, ma ci sono buone speranze di vederlo quantomeno tra i convocati per la trasferta di settimana prossima contro il Torino, sfida in programma sabato 22 alle ore 18.00.