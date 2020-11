Bonera, da Napoli a Napoli: l'ex difensore era in campo nell'ultima vittoria rossonera al San Paolo

Daniele Bonera domenica sera sarà alla guida del Milan al San Paolo, in un match fondamentale per la classifica contro una diretta concorrente. L'ex difensore rossonero, "promosso" per via della positività al Covid di Pioli e Murelli, era in campo nell'ultimo successo dei rossoneri a Napoli, risalente ad oltre dieci anni fa: era il 25 ottobre 2010 e l'undici di Allegri prevalse per 2-1 grazie alle reti di Robinho e Ibrahimovic. Il bresciano restò in campo per tutti i novanta minuti, partendo come terzino destro per poi essere dirottato a sinistra a seguito dell'infortunio di Antonini. Da lì in poi sono arrivate sei sconfitte e tre pareggi, in uno stadio che è ormai diventato tabù al pari dello Juventus Stadium.