Daniele Bonera guiderà il Milan anche domani, allo stadio Pierre Mauroy, in sostituzione di Pioli e Murelli. Nel 2006, nel precedente a San Siro contro il Lille, l'ex difensore bresciano fu in campo, da titolare, in coppia centrale con Kaladze. Quel precedente non andò bene, con il successo dei francesi per 2-0. Bonerà rimase invece in panchina nello 0-0 in Francia.