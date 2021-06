Bonetti: "Grande lavoro di Maldini. Giroud? E' la soluzione ideale"

Intervenuto a Sky Sport 24, Ivan Bonetti, ex calciatore, ha parlato così della trattativa tra Milan e Chelsea per Giroud: "Giroud è un giocatore d'esperienza, sa il fatto suo. Ricordiamoci che Ibrahimovic ha comunque qualche infortunio particolare ed è più anziano. Maldini sta facendo un grande lavoro e credo che sia la soluzione ideale per poter far crescere anche chi gli sta a fianco. E' una scelta azzeccata".