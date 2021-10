Bonetti: "Il Milan ha un sistema collaudato e giocatori che possono fare la differenza"

L'ex giocatore Dario Bonetti ha parlato in esclusiva ai microfoni di tuttomerctoweb.com. Queste le sue dichiarazioni sulla squadra di Mister PiolI: "Il Milan ha dimostrato in passato che di fronte alle difficoltà ha dato risposte positive, ha un sistema di gioco collaudato, semplice ma efficace. Giroud è molto forte e ha giocatori che possono far la differenza. I soldi sono importanti ma le idee e il lavoro dell'allenatore contano e possono fare la differenza".