Boniek commenta l'ex obiettivo del Milan Dovbyk: "Giocatore molto fisico, è adatto al campionato italiano"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Tempo, Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma ha voluto commentare così l'arrivo di in Serie A di Artem Dovbyk, centravanti ex Girona ora alla Roma e cercato anche dal Milan in questa sessione di mercato estiva. Queste le sue considerazioni:

"Le stelle di questo mercato sono Soulé e Dovbyk? Ancora devo capire se la rosa è più forte o più debole. Non definirei quei due giocatori stelle, sono buoni acquisti. Dovbyk è molto fisico, adatto al campionato italiano. La Roma ha trovato un centravanti che sa fare gol, ma non è un fuoriclasse. Soulè invece è un ragazzo molto giovane, bravo a puntare l'avversario e capace nella tecnica. Sicuramente deve crescere. L'importante è tifare Roma e sperare che, con l'entusiasmo della permanenza di Dybala, questa squadra riesca a crescere così da dare soddisfazioni ai tifosi".