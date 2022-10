Boniek: "Milan squadra completa, ambiente ideale e progetto perfetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione del 95° Derby Italiano del Trotto, in programma domenica 9 ottobre all’Ippodromo Capannelle, presente anche Zbigniew Boniek, ex campione di Roma e Juve e attualmente vicepresidente Uefa, ospite di Hippogroup Roma Capannelle: "Parliamo di Milan-Juventus di ieri sera, si pensava a una Juventus in ripresa ma a mio avviso non è mai rinata. Gioca sempre nello stesso modo, mi dispiace dirlo perché dopo 9-10 anni un po’ di flessione è comprensibile ma la Juve di oggi va avanti solo grazie alla forza dei singoli, non ha un gioco, non ha un calcio studiato ed è anche colpa dell’allenatore. Se Vlahovic e Milik giocano bene, segnano e vincono, ma manca proprio il disegno di gioco. Ha vinto contro il Bologna e poi in Champions League ma appena ha trovato un avversario di spessore ha mostrato tutti i suoi limiti. Per quanto riguarda il Milan invece si capisce che ci troviamo di fronte ad una squadra completa, un ambiente ideale, un progetto perfetto in cui tutto funziona a meraviglia. Adesso però arriva il momento della controprova perché vincere una volta può essere anche fortuna, bissare il successo invece è una questione di cultura".