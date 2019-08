Boniek: "Piatek ha grande equilibrio mentale, riesce a rimanere sempre tranquillo"

Zbigniew Boniek, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è espresso in merito all'impermeabilità di Piatek di fronte alle critiche: "Prima o poi gli pioveranno critiche addosso. Anzi, qualcuno ha già cominciato. Bisognerà vedere come reagirà. È un ragazzo dotato di grande equilibrio mentale. Come i grandi giocatori, riesce a rimanere sempre tranquillo senza perdere convinzione nei propri mezzi, che sono eccellenti: ha una buona tecnica, sa segnare in tutti i modi. Gli do solo un consiglio: pensi a giocare bene senza farsi ossessionare dai gol. Tanto non c’è problema, li ha sempre fatti e ne farà moltissimi anche in questa stagione".