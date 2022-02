Bonnet: "Fa piacere vedere Giroud in forma, Maignan sarà il titolare della Francia"

La giornalista francese Anne Laure Bonnet è intervenuta a Sky Calcio - L'originale, soffermandosi anche sul derby vinto dal Milan contro l'Inter: “Il derby è una partita di cui si parlava tanto anche in Francia. Fa tanto piacere vedere Giroud così in forma e spesso in Francia lo chiamiamo l’immortale. Spesso pensiamo che sia finito e che non possa fare più spettacolo ma poi torna. La doppietta segnata contro l’Inter è la conferma che sia un grande. Maignan? Non è una sorpresa vederlo a questo livello, ha tutto per essere il portiere titolare della Nazionale francese già dal Mondiale in Qatar”.