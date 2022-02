Bordon: "Il derby darà spettacolo, Milan buona squadra che gioca molto bene"

Ivano Bordon, ex calciatore dell'Inter, si è così espresso a TMW sul derby di Milano: "Credo che la squadra di Inzaghi sia in un buonissimo momento, il Milan ha invece qualche difficoltà in più legata agli infortuni. Sarà il solito match che darà spettacolo. Il Milan è una buona squadra, gioca bene. Molto dipende anche da Ibra e dal suo eventuale recupero. E' ancora un elemento di gran qualità anche fisica e ha esperienza. Per il Milan è importante e senza di lui perde delle capacità realizzative".