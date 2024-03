Borghi analizza: "Adesso il motore in mezzo al campo del Milan è fluido"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan soffermandosi sull'ottimo periodo di forma della formazione di Stefano Pioli, spiegando cosa c'è secondo lui dietro la rinascita dei rossoneri, che in questo 2024 stanno avendo un rendimento da scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan ha ripreso a correre tanto soprattutto in mezzo al campo e, non so se abbia cominciato, ma comunque ha riscoperto il correre bene. Perché non è solo la quantità di chilometri percorsi, ma è anche il modo in cui corri. Questo è secondo me uno dei motivi principali della continuità di risultati che ha adesso il Milan. Perché prima abbiamo apalato tante volte di disequilibri, di carenze, però ragionandoci, le mancanze individuali in una situazione, oppure in un momento sulla forma sono state spesso la zavorra del Milan. Adesso il motore in mezzo al campo è fluido".