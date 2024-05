Pulisic fa meglio di Kakà: primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 reti senza rigori in un campionato

Secondo quanto riportato da acmilan.com, Pulisic (12) è diventato il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 reti, esclusi i rigori, in una singola stagione della competizione a partire da Kaká nel 2005/06 (11). "Non male - scrive il sito ufficiale rossonero - come stagione d'esordio in Serie A: quando Pulisic ha fatto gol in campionato, il Milan ha (quasi) sempre vinto, con l'unica eccezione del 4-2 di Monza".

Questo il tabellino di Milan-Cagliari di Serie A:

MILAN-CAGLIARI 5-1

Marcatori: 36’ Bennacer, 59’ e 87’ Pulisic, 63’ Nandez, 74’ Reijnders, 83’ Leao

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia (dal 46’ Tomori), Thiaw, Florenzi (dal 68’ Theo); Musah, Bennacer (dal 84’ Pobega), Reijnders; Chukwueze (dal 46’ Leao), Giroud (dal 46’ Okafor), Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Terracciano; Adli, Zeroli; Jović. All.: Stefano Pioli.

CAGLIARI (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina (dal 88’ Wieteska), Dossena (dal 76’ Azzi), Obert; Nández (dal 76’ Lapadula), Sulemana, Deiola (dal 76’ Oristanio), Prati, Luvumbo; Shomurodov (dal 82’ Kingstone). A disp.: Aresti, Radunović, Di Pardo, Hatzidiakos; Mancosu, Viola, Pavoletti, Petagna. All.: Claudio Ranieri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 28’ Bennacer, 33’ Gabbia, 69’ Mina.

Recupero: 1' 1T, 3’ 2T.