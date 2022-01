Borghi: "Il Milan arriverà fino in fondo e sarà l'avversaria principale dell'Inter"

Stefano Borghi è intervenuto nel proprio canale YouTube, commentando la vittoria vinta dal Milan contro il Venezia: “Il Milan a Venezia ha dato un'altra dimostrazione partendo subito forte come spesso gli accade così come è successo contro la Roma. Questa è una presa di coscienza molto importante perché il Milan sta tornando ad essere una squadra di altissimo rango non solo in ambito italiano ma anche internazionale. Si tratta di un'altra vittoria che ci dice che questa squadra fino in fondo ci arriverà e sarà probabilmente l'avversaria numero uno dell’Inter. Per il Milan ci sono state delle difficoltà relative che si potevano immaginare. Rimane una squadra con un grande numero di assenti, una squadra che tre giorni prima aveva giocato una grossissima e per questo dispendiosa sia fisicamente che mentalmente partita contro la Roma vincendo la vincendola in modo netto”.