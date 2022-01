Borghi: "Il Milan con Theo e Leao ha una delle fasce sinistre più importanti in Europa"

Stefano Borghi è intervenuto sul proprio canale YouTube, commentando le prestazioni offerte contro il Venezia da Theo Hernandez e Rafael Leao: “Theo Hernandez sta mandando dei messaggi importanti. Come sempre è un giocatore protagonista però in questa stagione aveva avuto qualche passaggio a vuoto in più rispetto alle annate passate. Dopo il gol di Empoli e dopo la prestazione da predatore contro la Roma è arrivata questa doppietta contro il Venezia. Il Milan sta riacquisendo Hernandez ma la partita è stata sbloccata con un'accelerazione di Rafael Leao, che è tornato titolare e che nel primo tempo ha frustato il Venezia in ogni modo. Credo che il Milan abbia una delle fasce sinistre più importanti che ci siano in Europa, Hernandez e Rafal Leao sono due super giocatori, due velocisti con pochi paragoni che alzano i giri del motore, aumentano il ritmo dominano la partita e travolgono tutto quello che si trovano davanti”.