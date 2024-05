Il TAR dichiara inammissibile il ricorso sul vincolo di San Siro

Come riporta questa mattina Calcio&Finanza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR) ha dichiarato inammissibile il ricorso che il Comune di Milano aveva avanzato in merito al vincolo sul secondo anello di San Siro. Una sentenza che era probabilmente attesa dallo stesso sindaco Beppe Sala che in questo modo ha preso tempo per poter proporre un nuovo progetto di ristrutturazione dell'impianto su cui si dovrebbe decidere a inizio giugno.

Di seguito si riporta quanto deciso dal TAR questa mattina che ha dichiarato:

"1. inammissibili il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui contestano gli atti gravati in relazione alla configurazione di un archivio pubblico e indica nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della relativa domanda e dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di legge;

2. inammissibili nel resto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, secondo quanto esposto in motivazione;

3. di compensare tra le parti le spese di lite."