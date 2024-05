Striscione Dumfries, si va verso il patteggiamento con multa

Aveva fatto notizia e destato accese critiche il comportamento di Denzel Dumfries, terzino dell'Inter in occasione dei festeggiamenti sul pullman della parata per il ventesimo scudetto. L'olandese aveva alzato al cielo uno striscione passatogli da un tifoso che lo raffigurava mentre teneva al guinzaglio Theo Hernandez, in un'immagine ripresa da un noto videogioco. Sono noti i rapporti poco distesi tra i due calciatori che spesso si sono scontrati nei derby, soprattutto nell'ultimo. Un gesto che ha attirato subito le attenzioni della Procura Federale che ha aperto un'indagine in merito.

Oggi il Corriere dello Sport riporta che il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha acquisito tutte le informazioni necessarie. Secondo quanto riportato verrà proposto un patteggiamento a Denzel Dumfries e all'Inter. Verosimilmente il calciatore e la società nerazzurra accetteranno e se la caveranno con una multa, come era capitato in altre situazioni similari in passato.