Borghi: "In questo momento mi immagino Leao come partner principale di Ibra"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha detto la sua sul possibile tema tattico a seguito del ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Entra nella rosa del Milan per giocare da titolare. L'arrivo di Ibra credo sia un problema più per Piatek che per Leao, è vero che nel calcio tutto si può fare, Zlatan è un attaccante talmente completo che può anche integrarsi, ma è il punto di riferimento assoluto dell'attacco e il polacco deve gravitare all'interno dell'area di rigore. Leao pur essendo un attaccante vero è anche uno che ha dei movimenti, ha velocità e capacità di svariare, a livello immediato l'integrazione più probabile sembra quella col portoghese. In questo momento mi immagino Leao come partner principale dello svedese".