Borghi: "La mancanza di identità del Milan è stata la chiave in certe partite"

vedi letture

Intervenuto a Sky, Stefano Borghi ha parlato così del Milan che in questa stagione molto complicata ha comunque saputo vincere contro grandi squadre come Inter e Real Madrid: "Paradossalmente, la mancanza di identità del Milan è stata la chiave in certe serate perchè i rossoneri hanno sempre sorpreso l'avversario. A Madrid, per esempio, quando era arrivata la notizia di Musah nessuno credeva che il Milan si sarebbe messo a cinque dietro e invece è andata proprio così. Le due punte nel primo derby anche.

In questo derby di Coppa Italia ci aspettavamo i tre centrali dietro, quindi una difesa a cinque e blocco basso. Il Milan invece ha giocato a quattro con il blocco medio, per cui il fatto di non avere uno spartito pieno l'ha portato a sorprendere l'Inter. Però questa è una cosa che può funzionare in certi appuntmenti e che di sicuro non funziona sul lungo cammino di in campionato".