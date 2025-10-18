Borghi: “Leao da inserire in un sistema che funziona. Rabiot e Pulisic due assenze importanti”

Nel suo canale YouTube, il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato così la partita di domenica sera tra Milan e Fiorentina.

"Una partita con tantissimi motivi di interesse, perchè sarà il ritorno di Stefano Pioli a San Siro, il tecnico dell'ultimo scudetto, perchè c'è un Milan che è partito splendidamente nonostante gli inciampi estivi compresi la prima giornata contro la Cremonese. Entrambi devono fare dei conti, Allegri e Pioli. Quelli di Allegri riguardano quello che un po' ci spettavamo, ovvero la questione Leao, non tanto legata ai comportamenti e al valore del portogehse che comunque rimane il principale se non esclusivo artefice del proprio futuro, ma Leao adesso è recuperato ed è da inserire, in un sistema che fin qui ha funzionato benissimo. Un sistema che ora non deve solo capire a come inserire Leao ma deve anche capire come sopperire alle assenza molto importanti, perchè gli infortuni avuti da Pulisic e Rabiot in nazionale non sono infortuni leggeri e privano Allegri di due giocatori centrali.

Sui sostituti degli infortunati: "Leao entra ed è sicuramente una risorsa anche se poi da mettere a sistema. La domanda è: entrano Leao e Gimenez oppure Leao e Nkunku? Perchè qua cambiano tante cose. Se Leao va a fare il 9 puro oppure spalla per un numero 9. Rabiot verrà sostituito da Loftus-Cheek che a livello di caratteristiche, almeno superficialmente, siamo li, in realtà cambieranno tante cose perchè l'inglese sarà l'incursore in attaccato e invece Fofana che è stato l'attaccante ombra del Milan fino a questo momento, tornerebbe ad avere un ruolo più di equilibrio vicino a Modric".