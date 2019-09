Borghi: "Rebic acquisto molto importante"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato dell'acquisto di Rebic da parte del Milan: "Rebic è un acquisto molto importante per il Milan, è un giocatore molto cresciuto. E' il calciatore che mi aspettavo di veder arrivare dopo aver osservato il Milan contro il Brescia. Poteva essere Correa, ma Rebic non è un acquisto da molto meno. Credo che Giampaolo abbia in mente di passare al 4-3-3, ma volendo rimanere con la traccia del 4-3-1-2 asimmetrico mostrato contro il Brescia, Rebic in quella posizione di vertice alto, a rimorchio del centravanti, sarebbe l'uomo giusto. E' cresciuto anche dal punto di vista della personalità, è un buonissimo acquisto".