Borghi su Duarte: "Il Milan cercava un difensore combattivo, veloce e reattivo"

Leo Duarte potrebbe essere il prossimo rinforzo per la difesa del Milan. Stefano Borghi, in un video postato sul suo canale YouTube, ha parlato così del difensore brasiliano: “In difesa, il nome sorprendente, emerso all’improvviso e già preso dal Milan è quello del ventitreenne difensore del Flamengo Duarte. È un’operazione improvvisa, chiusa per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Bisogna vedere, quando si prendono i giocatori brasiliani ci sono sempre percentuali da valutare di cartellino che possono avere proprietà diverse. Duarte va a completare il pacchetto difensivo del Milan. Duarte è un giocatore giovane, sicuramente in crescita, sta attraversando una fase di miglioramento. Il Milan per la difesa cercava il profilo di un centrale combattivo, veloce, reattivo, in grado di agire sul centrodestra e solo in un secondo momento il Milan cercava un difensore di alto valore tecnico. Questo è il profilo di Duarte che non ha piedi dolcissimi ma ha velocità. La mia sensazione è che Duarte non fosse la prima scelta del Milan che aveva individuato profili più alti e più costosi. La Juve non si è mai mossa dalla richiesta di 40 milioni per Demiral, un altro nome era Lyanco del Torino ma anche qui la richiesta era molto alta. Sono stati fatti sondaggi anche in Spagna, in Germania ma le richieste erano giudicate eccessive dalla dirigenza rossonera che ha chiuso un colpo low cost ma che non risolve in questo caso molte delle necessità della difesa del Milan. Duarte e il giovane Gabbia saranno alternative alla coppia titolare Romagnoli-Musacchio.