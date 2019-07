Borghi: "Su Duarte può influire tanto Giampaolo: ha fatto già crescere tanti giocatori di prospettiva"

Il giornalista Stefano Borghi in un video sul suo canale YouTube ha parlato così delle prospettive di Leo Duarte al Milan: “Jorge Jesus, attuale tecnico del Flamengo, stava dando l’impressione di insistere su Duarte, che per lui era un titolare inamovibile. Questo testimonia il profilo interessante e i margini di crescita di questo difensore. Si è vista però una certa discontinuità che ha fatto rumoreggiare anche i tifosi del Flamengo, regala a volte sbavature grossolane. Deve migliorare i propri livelli e anche mentalmente a volte è andato in difficoltà. Sul piano caratteriale potrebbe avere dei problemi se non impattasse nel migliore dei modi e San Siro dovesse far sentire il proprio peso. Tuttavia, su di lui potrebbe pesare il fattore Giampaolo. Giampaolo nella sua storia ha fatto un lavoro straordinario su certi interpreti di questo ruolo. Gli sono arrivati giocatori presentati come di prospettiva ma arrivati ancora molto indietro, per esempio Skriniar e Andersen”.