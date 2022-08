Borghi sul Milan: "È in pole position: continua a fare il proprio gioco e lo fa sempre meglio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto giornalista di Dazn Stefano Borghi ha parlato durante la trasmissione Sunday Night Square. Nello specifico il telecronista ha espresso la sua favorita per la Serie A appena cominciata: "In pole position mettiamo il Milan perché è Campione d’Italia e perché come si diceva prima è una squadra che continua a fare il proprio gioco, lo fa sempre meglio e con più continuità. Ha entusiasmo e ha vinto bene".