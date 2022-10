Borja Valero: "Pioli pensava di contrastare i trequartisti del Toro con Pobega e Tonali. Serviva qualità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Borja Valero, ex centrocampista, ha parlato nel post partita di Torino-Milan ha Dazn e ha commentato la scelta di far sedere Bennacer in panchina, lasciando spazio a Pobega e Tonali in mezzo al campo. Queste le parole dell'opinionista spagnolo: “Forse Pioli ha pensato che mettendo Pobega e Tonali poteva contrastare meglio i due trequartisti del Torino che sono molto forti. Bennacer gioca molto più palla al piede e con qualità. Senza i passaggi che si sono sbagliati spesso poteva essere diversa la partita”