La Bosnia è stata sconfitta 2-0 in amichevole dall'Iran. Per gli ospiti sono andati a segno Kaveh Rezai e Ghaedi, che hanno deciso la gara con una rete ad inizio ripresa e l'altra durante i minuti di recupero. Il rossonero Rade Krunic, convocato dal ct Bajevic, è rimasto in panchina per tutta la partita.