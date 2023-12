Bournemouth, Hamed Traoré ha contratto la malaria

vedi letture

Hamed Traoré, centrocampista del Bournemouth, ha contratto la malaria durante un suo viaggio in Africa. A comunicarlo è stato lo stesso club inglese: dopo un periodo in ospedale, ora l'ex giocatore del Sassuolo è a casa e non sarà disponibile per le prossime settimane (salterà anche la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio). Queste le parole dell'allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola: "In questo momento si sta riprendendo molto meglio. Le ultime settimane sono state difficili per lui, da un punto di vista sportivo starà fuori per un po’ di tempo. Dobbiamo assicurarci che stia bene e che si riprenda adeguatamente, ma resterà fuori per un po’ di tempo".

Proprio negli ultimi giorni, il suo nome è stato accosto anche al Milan (e al Napoli) nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Rade Krunic, su cui è sempre in forte pressing il Fenerbahçe. Traoré ha un passato in Italia nel Sassuolo ed è arrivato al Bournemouth a gennaio del 2023. In questa stagione ha collezionato appena sei presenze.