Bove domani in tribuna al Franchi per Fiorentina-Udinese

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - Edoardo Bove sarà domani in tribuna al Franchi per assistere a Fiorentina-Udinese in programma alle 18,30. La conferma arriva dalla stessa società viola. Per il centrocampista si tratta della prima volta allo stadio dopo il malore accusato il 1° dicembre durante il primo tempo di Fiorentina-Inter per cui è stato in pericolo di vita. Bove è stato ricoverato 12 giorni all'ospedale di Careggi, fra terapia intensiva del pronto soccorso e Unità di terapia intensiva cardiologica, e gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. (ANSA).