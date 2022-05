MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Liam Brady, ex calciatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com parlando anche dello Scudetto vinto dal Milan: "Il Milan ha meritato lo Scudetto. La Serie A non è molto lontana dalla Premier come intensità, secondo me è molto migliorata: ci sono buoni giocatori nel Milan, nell'Inter, nella Juve"