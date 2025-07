Braglia consiglia: "Per Kean, se ci fosse la Premier, andrei tutta la vità lì. In Arabia solo soldi"

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Kean pensa all'Arabia?

"Se ci fosse la Premier League con squadre interessate a lui, andrei tutta la vita lì. Poi sugli arabi dico che ha solo un significato economico, come questo Mondiale per Club".

Ricci un colpo del Milan o un colpo di Cairo?

"E' il colpo di Cairo. Sono troppi i 23 mln come valutazione, è un giocatore di prospettiva ma ancora troppo acerbo per un club come il Milan o la Nazionale".

Quali le conseguenze dello sfogo di Lautaro?

"Secondo me dimostra il fatto che qualche screzio nella società c'è e non è più una società modello come gli scorsi anni. Mi sarei aspettato che la società o l'allenatore esprimesse qualche concesso espresso dal giocatore, ma non da Lautaro. Non è un giocatore che deve dire certe cose".

La Lazio farebbe bene ad accettare 50 mln per Rovella?

"A 50 mln è difficile rinunciarci, ma per me Rovella è fondamentale e ha ancora margini di crescita".

Napoli, come vede Lucca?

"Sono cifre folli. Il Como però per me è quello che sta facendo il mercato migliore. Ha già comprato 3-4 giocatori importanti, come Morata, rimane Nico Paz".

Bernardeschi, Insigne e Verratti: qualcuno può far caso ancora per la Serie A?

"Verratti alla Juve starebbe benissimo".