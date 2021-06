Braglia: "Donnarumma? Conta più il club rispetto al singolo giocatore"

L’ex portiere Simone Braglia, passato anche dal Milan senza però disputare partite ufficiali verso la fine degli anni ’90, è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo’. Braglia ha commentato, fra le altre cose, l’imminente passaggio di Gianluigi Donnarumma al PSG, dicendo: “Io sono d'accordo sulla gestione del Milan. Quello che conta è il club, non il singolo giocatore. I giocatori vanno e vengono, la vita di un club è più importante e un club per sopravvivere deve avere i conti in ordine. Non ci sono più i magnati come gli Agnelli o i Moratti. I club per sopravvivere devono guardare i conti”.