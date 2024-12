Braglia: "La partita contro il Milan sarà decisiva per il futuro di Dybala a Roma"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha addirittura definito decisiva la partita contro il Milan per il futuro di Paulo Dybala alla Roma. Queste le sue dichiarazioni.

Roma, che succederà con Dybala?

"Penso che Ranieri faccia conto su Dybala, non credo che possa cederlo. La partita di Milano può essere decisiva in tal senso. Se fa vedere quanto visto col Parma ok. Per me però rimane un giocatore di cui la Roma non può fare a meno come tasso tecnico".

Se veramente dovesse essere decisiva, comunque, Paulo Dybala ha dalla sua numeri super incoraggianti contro il Milan. Il Diavolo è infatti la squadra che ha più volte battuto in carriera, 15 su 25, oltre che rientrare tra le squadre alle quali ha segnato più volte. La formazione rossonera è infatti nella sua personale top 10 di vittime preferite, considerati i 9 gol segnati in 25 incontri.