Braida: "All'Inter in questo momento gira tutto bene... ma non vorrei portare male, da milanista!"

vedi letture

"Conosco l'Atletico e il suo presidente, è una società che ho seguito in passato, è una buona squadra, non una grande squadra, l'Inter ce la può fare, in questo momento gli gira tutto bene...ma non vorrei portare male, da milanista!". Così scherza Ariedo Braida, ex dirigente tra le altre di Milan e Barcellona, ospite a Tutti convocati su Radio 24 parlando dell'impegno che attende l'Inter con l'Atletico Madrid in Champions League.

"Al di là degli scherzi - l'Inter è fortissima, Inzaghi è riuscito a dare un'identità precisa, sembra giochi a memoria, tutti sanno quel che devono fare in qualsiasi momento. Sono giocatori di personalità, di talento, difendono e attaccano molto bene, al momento sicuramente una delle migliori squadre d'Europa".