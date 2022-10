Braida: "De Ketelaere ha tante qualità. Pioli? Ha qualcosa di Ancelotti..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ariedo Braida, ex direttore sportivo durante l'epopea rossonera degli anni di Berlusconi, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in occasione di Milan-Monza, due società che in passato lo hanno visto protagonista. Questo il commento di Braida, oggi dirigente della Cremonese, su un talento del Milan e sul suo allenatore: "Mi pare che De Ketelaere abbia tante qualità, soprattutto guarda avanti, vede la profondità, che nel calcio è la cosa più difficile. E Pioli è bravo, ha qualcosa di Ancelotti in chiave moderna"