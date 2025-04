Brambati: "Come mai si perde tempo sul ds? Da una società che manda via Maldini mi aspetto di tutto.."

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Un estratto delle sue parole sul momento del Milan:

Come vede Tare?

"Lo prenderei subito, non me lo farei scappare, è un grande conoscitore di calcio, ha esperienza e personalità per rapportarsi con i giocatori. Come mai si prendono tempo? Da una società che manda via Maldini mi aspetto di tutto. Al netto di errori che ha fatto e che possiamo fare tutti, però...Maldini è quello che ha portato Leao, Theo, Maignan. Poi perché hai sbagliato De Ketelaere...".

E Ibrahimovic?

"Si è rivelato un soggetto non all'altezza della situazione. E' uno che deve crescere tantissimo. Fare il dirigente è un altro sport. Una buona lezione è mettersi di fianco a chi sa fare le cose e imparare".