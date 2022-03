Brambati: "Il Milan deve vincere, non giocare bene"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati si è così espresso sul Milan: "Il Milan deve vincere, non giocare bene. E credo che Pioli stia lavorando su questo. Non è detto che se giochi bene vinci. Sta facendo una metamorfosi da questo punto di vista. Ci si ricorda dei risultati e non del bel gioco. Il Milan sta imparando a vincere le partite sporche. Pioli sta cominciando a capire come si deve vincere, devi diventare cinico e lo sta diventando".