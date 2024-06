Branca: "Morata potrebbe essere la punta giusta per il Milan di Fonseca"

L'ex dirigente nerazzurro Marco Branca, durante il suo intervento odierno a Radio Kiss Kiss, ha parlato delle possibili scelte del Milan per quanto riguarda il prossimo attaccante. Queste le sue dichiarazioni: "Alvaro Morata è un giocatore molto utile per la squadra: fa un lavoro importante per i compagni. È un professionista esemplare. Lo vedrei bene in tutte le big di Serie A. Potrebbe essere la punta giusta per il Milan di Fonseca".

Morata è attualmente impegnato con la nazionale spagnola ad Euro 24, ed in stagione ha collezionato 48 presenze con l'Atletico Madrid, segnando anche 21 gol.