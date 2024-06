Branchini: "C'è grande curiosità intorno al Milan. Deve trovare il giusto equilibrio fin dall'inizio, altrimenti..."

vedi letture

Giovanni Branchini, noto agente sportivo, ha commentato così il momento del Milan ai microfoni di Sky: "Meglio Lukaku o Zirkzee per il Milan di Fonseca? Bisognerebbe chiederlo a Fonseca. Al Milan bisogna anche capire come verrà utilizzato Leao. C'è da capire cosa vorranno fare. C'è grande curiosità intorno al Milan, anche la scelta di Fonseca ha stupito molti.

A me ha sorpreso l'atteggiamento del pubblico nei confronti di Lopetegui e il silenzio davanti alla candidatura di Fonseca, non vedo grandi diffirenze. Lopetegui poteva essere un candidato importante per il Milan e auguro a Fonseca, che è un professionista serio, di fare bene. Il Milan ha bisogno di trovare il giusto equilibrio fin dall'inizio, altrimenti potrebbe essere una stagione molto complicata".