Brasile-Argentina si rigiocherà. Fu bloccata in campo per violazione delle regole Covid

Brasile-Argentina, bloccata a causa dell'intervento delle forze di polizia che volevano arrestare alcuni dei calciatori argentini per aver violato le regole Covid, si rigiocherà: "Dopo un’approfondita indagine, la Commissione Disciplinare Fifa ha deciso che la partita dovrà essere rigiocata. Inoltre, ha concluso che l’abbandono della partita è derivato da diverse carenze da parte di entrambe le parti coinvolte quindi ha deciso di multare la Federcalcio brasiliana con una multa di CHF 550.000 e la Federcalcio argentina di CHF 250.000. Infine, i calciatori argentini Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero sono stati sospesi per due partite ciascuno per non aver rispettato il protocollo Fifa".