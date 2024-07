Brasile eliminato dalla Copa America: fatali gli errori ai rigori di Douglas Luiz e di Militao

Serata sfortunata per il Brasile, eliminato ai calci di rigore dall'Uruguay. Una notte complicata anche per Douglas Luiz, nuovo acquisto della Juventus arrivato qualche giorno fa dall'Aston Villa: il nuovo centrocampista bianconero ha colpito il palo condannando la selezione verdeoro all'eliminazione dalla Copa America.

La battaglia dell'Allegiant Stadium di Las Vegas, dopo lo 0-0 maturato nei 90 minuti, si è decisa dunque ai calci di rigori: la Celeste è andata a segno con Valverde, Bentancur, de Arrascaeta e Ugarte (l'unico errore di Gimenez), il Brasile ha trovato la rete soltanto con Pereira e Martinelli, decisivi gli errori di Douglas Luiz e Militao. I verdeoro, dunque, non sono riusciti a sfruttare la superiorità dovuta all'espulsione dell'ex Cagliari Nandez dopo un brutto intervento su Rodrygo.

Delineato il quadro delle due semifinali, l'Argentina di Leo Messi e Lautaro Martinez sfiderà il Canada mentre la nazionale guidata da Bielsa affronterà la Colombia, che nella notte ha travolto Panama vincendo 5-0. Nelle due semifinali sarà in vigore lo stesso regolamento dei quarti di finale: in caso di parità nei 90 minuti regolamentari non ci saranno supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Discorso differente per la finale, in cui verranno ripristinati i due tempi extra da 15 minuti ciascuno.