Brasile, il ct Tite: "Abbiamo bisogno di giocare contro una Nazionale europea"

Il Brasile ha bisogno di confrontarsi con il calcio europeo e il CT Tite sta pressando la Federazione per organizzare amichevoli contro le Nazionali del Vecchio Continente. L'ultima risale al 2019, quando la Seleçao sconfisse 3-1 la Repubblica Ceca: "Faccio una richiesta a Juninho (coordinatore della Federazione, ndr): dovrebbero programmare una partita di preparazione al Mondiale contro una qualsiasi squadra europea, perché è importante. Lo vogliamo, lo vuole la squadra".

Il Brasile, tra l'altro, non batte una formazione europea in una sfida di fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo dal 2002, quando vinse la competizione battendo in finale la Germania per 2-0, con doppietta di Ronaldo.