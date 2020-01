Brasile-Italia, il remake della finale di Pasadena lo decide un gol di Massaro

Nella giornata di ieri a Fortaleza è andato in scena la rivincita di Italia-Brasile, sfortunata finale dei Mondiali del 1994. A prendersi la rivincita questa volta sono stati gli azzurri vittoriosi per un 1-0 grazie ad una rete di Daniele Massaro, che proprio nella finale americana fu uno dei tre giocatori a sbagliare il proprio penalty (oltre a Franco Baresi e Roberto Baggio). Le squadre sono state più o meno fedeli a quelle di 25 anni fa con i brasiliani in cui non figuravano Dunga e Branco, ma con campioni del calibro di Cafu e Romario. Per gli azzurri, allenati da Arrigo Sacchi, in formazione anche giocatori come Vierchowod e Schillaci, oltre a Sebastiano Rossi, che in carriera non ha registrato alcuna presenza in Nazionale. L'ex rossonero ha completato una squadra composta anche da Mussi, Costacurta, Baresi e Panucci in difesa; Eranio, Albertini ed Evani a centrocampo, Zola, Massaro ed Evani in attacco.