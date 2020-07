Brasile: Luxemburgo positivo al coronavirus

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 05 LUG - Vanderlei Luxemburgo, 68enne allenatore del Palmeiras, ex tecnico del Real Madri e ct del Brasile, ha annunciato con un video di essere risultato positivo al coronavirus. Precisando di essere comunque asintomatico, ha aggiunto che "adesso già sono 'in castigo' a casa". Trascorrerà due settimane in autoisolamento, poi spera di tornare a svolgere il suo lavoro. Intanto lo sostituirà il suo assistente Mauricio Copertino. Nelle scorse settimane il Palmeiras aveva fatto sapere che cinque suoi giocatori avevano contratto il Covid-19, senza precisarne i nomi. (ANSA).