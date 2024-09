Brini sul Milan: "Ogni volta che lo vedo mi pare una squadra che debba fare un'amichevole"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto l'ex Udinese Fabio Brini, che dopo essersi soffermato sull'ottimo inizio di stagione dei friulani, ha anche parlato di Milan e del delicato momento che sta vivendo la formazione di Paulo Fonseca. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan per me aveva bisogno di un altro tipo di allenatore e avrei puntato sicuramente su Conte, Sono vari anni che i rossoneri viaggiano su una lunghezza d'onda di dialogo con i giocatori, giocatori che diventano quasi amici. E allora c'era bisogno di una forza nuova, come carattere e nell'affrontare le partite. Ogni volta che vedo il Milan mi pare una squadra che debba fare un'amichevole... Quanto al caso Theo e Leao, è una cosa che non sta né in cielo né in terra: quando un tecnico fa delle scelte e la società crede in quel che fa il tecnico sbagliano i calciatori. Al di là del fatto che sia Theo e Leao potevano giocare dall'inizio, hanno affrontato le gare precedenti con una strafottenza che non è da calciatori importanti. Non possono decidere loro quando giocare o quando passeggiare.

E' chiaro che il tecnico deve trovare anche delle alternative. Quando tornerà Morata c'è pure Abraham: io li farei giocare entrambi. Se c'è un problema di società? Ho l'impressione che ci siano troppe persone che cercano di fare mercato e di imporre qualcosa. Ecco perché ho fatto il nome di Conte. Prendendolo devi lasciargli campo libero e ti porta un cambio di mentalità".