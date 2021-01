Brocchi: "Boateng e Balotelli arrivati anche grazie a me, li ho allenati al Milan"

Cristian Brocchi, ex rossonero e tecnico del Monza, ha rilasciato un'intervista a Stats Perform News e ha parlato di Boateng e Balotelli: "Sono arrivati qui grazie a Berlusconi e Galliani e anche un po' per merito mio che li ho allenati al Milan. - Riporta Tuttomonza.it - Si sono ambientati bene, si allenano duramente e danno l'esempio a tutti gli altri. Finora sono stati importanti, speriamo possano darci ancora di più per ordine, per realizzare il sogno".