Brocchi su Pirlo: "Già nei settori giovanili vedevi l'eleganza e i colpi"

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Cristian Brocchi su Andrea Pirlo: "Ci giocavo contro già nei settori giovanili e lo vedevi già con questa eleganza e colpi. Giocava da trequartista ed era forte, perché quelle qualità lì le aveva, ma gli mancava qualcosa in quegli anni lì: poteva essere per la giovane età. Però era fortissimo. Quel qualcosina lì lo ha guadagnato nella posizione in campo: un conto è quando prende la palla spalle alla porta, un conto è quando prende la palla e ha il campo davanti…”