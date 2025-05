Brocchi: "Tare è sempre pronto ad aiutare i giocatori. Lavora per il bene loro e della società"

vedi letture

L'argomento delle ultime ore in casa rossonera non può non essere Igli Tare che è destinato a diventare, dopo un lungo periodo di discernimento da parte del club, il nuovo direttore sportivo del Milan. A parlare delle qualità e dello spessore dell'ex dirigente della Lazio, ci ha pensato un ex rossonero e biancoceleste come Christian Brocchi che nel pomeriggio di mercoledì è stato ospitato dalla trasmissione radiofonica Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24.

Le parole di Brocchi su Igli Tare: "Igli Tare è un uomo nel vero senso della parola, non si piega, lavora per il bene della società e dei giocatori, dice le cose in faccia, è sempre pronto ad aiutare i giocatori. Il ds è fondamentale nello spogliatoio. Da allenatore e giocatore quando ho avuto dei ds che capivano i momenti giusti per intervenire son state annate in cui abbiamo vinto, non è solo colui che prende ilo giocatore, sa anche filtrare quello che viene da fuori".