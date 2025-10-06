Bucchioni analizza Juventus-Milan: "I rossonero un po' l'hanno buttata"

Bucchioni analizza Juventus-Milan: "I rossonero un po' l'hanno buttata"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:10News
di Federico Calabrese

Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan dopo il pareggio contro la Juventus: "Il Milan senza strafare aveva però le idee più chiare.

Ha sbagliato un rigore e nel finale Leao s’è divorato due occasioni colossali, un po’ i rossoneri l’hanno buttata. Alla fine però credo che saranno contenti tutti, per la mentalità di due allenatori queste partite è sempre meglio passarle indenni, il campionato è ancora lunghissimo".