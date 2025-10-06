Bucchioni analizza Juventus-Milan: "I rossonero un po' l'hanno buttata"
Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan dopo il pareggio contro la Juventus: "Il Milan senza strafare aveva però le idee più chiare.
Ha sbagliato un rigore e nel finale Leao s’è divorato due occasioni colossali, un po’ i rossoneri l’hanno buttata. Alla fine però credo che saranno contenti tutti, per la mentalità di due allenatori queste partite è sempre meglio passarle indenni, il campionato è ancora lunghissimo".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
